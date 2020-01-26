Рассеянный склероз, его лечение

Рассеянный склероз – довольно распространенное тяжелое заболевание нашего времени, причины которого до конца остаются невыясненными. Предполагается, что организм по причине нарушенной иммунной системы вырабатывает антитела против определенных клеток спинного мозга. При этом постепенно разрушается миелин, образующий оболочку поверх нервов спинного мозга и обеспечивающий нервным импульсам свободный проход. По этой причине появляются нервные затвердения (склероз).

Различные нерегулярно возникающие расстройства зависят от расположения очага в спинном мозгу: нарушения зрения, речи, головокружения, нарушения опорно-двигательного аппарата, глухота. При каких-либо подозрениях на возникновение рассеянного склероза следует безотлагательно обратиться к врачу, а дальше – тщательно соблюдать предписанное лечение.



Самостоятельное лечение

• Прежде всего, требуется изменение питания: начните употребление сырых зеленых овощей и продуктов с богатым содержанием витамина Е (бобовые, дрожжи, оливковое масло); исключите из рациона питания рафинированные и консервированные продукты; мясо по возможности замените молочными белками.

• С помощью полноценного питания попытайтесь достичь нормального веса.

• Откажитесь от курения и употребления алкоголя.

• В соответствии со своими физическими возможностями выполняйте тренировки на свежем воздухе (избегайте переутомления).

• Проводите водолечение холодной или горячей водой (в зависимости от реакции организма на холод и тепло). Цель этого лечения – укрепление иммунной системы. Водолечение холодной водой: обмывания фруктовым уксусом, постукивания по телу, струйные души по методу Кнейпа, другие виды душа. Водолечение горячей водой: местные прогрессивные ванны для ног, сауна, горячие ванны.

• Применяйте различные техники: самовнушение, медитация, аутотренинг.

Устранение болей в позвоночнике при рассеянном склерозе

Подготовьте литровую банку, насыпьте в нее мелко порубленный корень сабельника (примерно треть банки). Потом залейте доверху водкой. Настой проводите в темноте три недели. Обязательно время от времени встряхивайте банку. Дальше процедите. Ежедневно принимайте снадобье трижды и до еды разовой дозой 20 мл. Если такое лекарство покажется противным, то можно дозу разводить в воде (половине стакана) и выпивать. Главное – набраться терпения: лечение сабельником длительное (2-3 месяца).

Распространенная методика лечения рассеянного склероза

Эта методика вобрала в себя рецепты известного американского доктора Н. Уокера, представителей народной медицины и специалистов классической медицины. В целом она показывает довольно неплохие результаты при лечении болезни и состоит из нескольких шагов (разделов).

Первый шаг

Как утверждает Н. Уокер, не было случаев полного излечения больных рассеянным склерозом, употребляющих содержащие крахмал продукты (крупы, хлеб и другие). Однако медленно выздоравливают многие больные, питающиеся лишь растительной пищей (причем, сырой) и ежедневно выпивающие до 3 литров свежих соков с частой промывкой толстой кишки. Наибольшая опасность при этом заболевании – пренебрежение к вышеуказанным правилам, что провоцирует дальнейшее осложнение.

Соки принимайте минут за 30 до еды в нижеуказанной последовательности.

1. Морковный сок – 280 г, шпинатный – 170 г.

2. Морковный сок – 255 г, сельдерейный – 140 г, петрушечный – 57 г.

3. Морковный сок – 340 г, петрушечный – 113 г.

4. Морковный сок – 198 г, сельдерейный – 113 г, петрушечный – 57 г и шпинатный сок – 85 г.

Целебный курс – 3 месяца, а иногда и больше.

Более полное соковое лечение можно найти в книгах доктора Уокера, приведенных в Интернете.

В народной медицине известен метод лечения рассеянного склероза путем очищения кишечника. В кружку Эсмарха вливайте полтора-два литра охлажденной кипяченой воды, добавляйте сок лимонный или уксус яблочный (20 мл). Первую неделю эту клизму ставьте ежедневно (время суток не имеет значения); следующую – через день; третью неделю – уже через пару дней; четвертую – через 3 дня; а весь дальнейший период – раз в неделю.

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Второй шаг

Это – переход к так называемому раздельному питанию, при котором белки не совмещаются с углеводами. Белковая пища: мясо, бульоны, рыба, яйца, творог, сыр. Сюда же входят орехи, бобовые, фасоль, грибы, семечки, кабачки, баклажаны. Углеводная пища: все мучные изделия, все крупы, сахар, мед, картофель.

Между употреблением пищи углеводной и белковой должно пройти не меньше трех часов. Однако допускается смешивание белков или углеводов (причем, в любых пропорциях) с жирами, маслами, ягодами, фруктами, зеленью и овощами. Исключение по овощам составляют перечисленные выше белковые и углеводные. А вот коровье молоко надо вообще изъять из рациона. Из молочных продуктов полезна только простокваша, и то обезжиренная.

Преимущество раздельного питания состоит в предотвращении проникновения непереварившихся продуктов в кишечник, что значительно экономит энергию и силы организма, уходящие при обычном питании на переваривание несовместимых продуктов.

Третий шаг

Это – физические упражнения и душ.

Проснувшись, не спешите вставать. Вволю потянитесь. Лягте на спину, секунд 5 придавите затылком со всей силой подушку, передохните 5 секунд. Повторение – 6 раз.

Затем подушку положите на грудь, крепко сожмите ее секунд на 5, передохните 5 секунд. Повторение – 6 раз.

Подушку расположите между ногами, секунд на 5 крепко сдавите ее коленками. Передохните. Повторение – 6 раз.

Поднимите ноги (секунд на 5) на 45 градусов, передохните 5 секунд. Повторение – 6 раз.

Потяните на себя пальцы одной ноги (секунд 5), передохните, затем проделайте аналогично с пальцами другой ноги. Повторение – 6 раз.

На приведенный комплекс упражнений понадобится до 5 минут, а тело – уже хорошо прогрето.

Еще лучший способ – бег. После бега и других физических упражнений (повороты, наклоны, приседания) надо обязательно несколько минут полежать, устроив ноги повыше уровня сердца. И в конце процедуры – контрастный душ (чередовать холодный с горячим). Если нет душа, разотритесь мокрым полотенцем, а потом – сухим.

Рассеянный склероз – коварное заболевание, излечить его крайне нелегко, однако можно хотя бы остановить его развитие и улучшить состояние. Положительный результат требует мужественного терпения и непоколебимой веры в исцеление. Несомненно, самостоятельное лечение должно обязательно сочетаться с лечением, предписанным врачом.

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