Препараты для очищения кишечника
С давних пор очищение организма относится к отличному методу профилактики различных заболеваний. И чистка обычно начинается с кишечника. Именно в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) поступает разнообразная пища, вредные составляющие которой отравляют и зашлаковывают желудок и кишечник. Как же очистить ЖКТ, каким методом чистки воспользоваться, и какие препараты для очистки кишечника можно использовать в домашних условиях?
Зачем чистить кишечник?
При нормальной деятельности пищеварительной системы организм работает как часы, впитывая полезные вещества из переработанной пищи, продвигая отработанные вещества по кишечнику и выводя их обычно в одно и тоже время. Вследствие сбоев в работе органов пищеварения происходят запоры и гниение продуктов во время не выведенного кала, отравляя организм токсинами. Происходит нарушение деятельности пищеварения, не усваиваются полезные вещества, нарушается флора желудка. Это приводит к нервным расстройствам, различным кожным заболеваниям и сбоям всех процессов в организме.
Конечно, от запоров можно применять разнообразные лекарственные препараты, которые свободно продаются в аптеках. Однако они не способны нормализовать деятельность пищеварения, потребуется постоянное употребление этих препаратов и со временем организм к ним привыкнет, а проблема запоров опять возникнет.
Какие же признаки зашлакованности?
Что указывает на нарушения работы пищеварения:
- беспричинные запоры и поносы, наличие метеоризма, частое вздутие живота после еды;
- пониженный иммунитет и частые простудные заболевания;
- беспричинный набор веса без изменения образа жизни;
- часто беспокоит изжога, ощущение тяжести в желудке и кишечнике, отрыжка после приема пищи;
- постоянно преследует апатия, слабость, бессонница, плохое настроение;
- при хорошем уходе за полостью рта вы ощущаете неприятный запах.
Когда не стоит очищать кишечник?
Итак, вы нашли у себя несколько причин для очищения кишечника в домашних условиях и готовы приступить к процедурам, но должны помнить, что их нельзя выполнять если:
- высокая температура или простудное заболевание, головная боль;
- обострение хронических недугов, слабость;
- чувствуете боль и расстройство органов пищеварения, имеете болезни толстого кишечника, прямой кишки;
- присутствуют любые кровотечения, в период операций;
- есть почечная или сердечная недостаточность;
- вы беременны или кормите ребенка.
В любом случае необходимо сначала проконсультироваться с лечащим врачом.
Правила очищения
- Любой способ очищения организма следует проводить при хорошем самочувствии.
- В период процедур необходимо выполнять диетическое питание, исключив из рациона сладкие, соленые продукты, маринованные и консервированные заготовки, копчености, острую и жирную пищу. Предпочтительны натуральные продукты растительного происхождения: овощи, фрукты, зелень, полезны отруби. Нужно пить много (не менее двух литров) воды, подкисленной яблочным уксусом или соком лимона.
- Очищение не должно вызывать отрицательных реакций: отеков, диареи, неприятных ощущений при мочеиспускании, одышки. Если что-то наблюдается, немедленно прекратите процесс.
Эффективные препараты для очищения кишечника
Кефир с маслом
В стакане кефира нужно размешать столовую ложку любого масла (оливковое, кукурузное, подсолнечное, льняное, кунжутное) и чайную соли. Выпить смесь на ночь. Этот состав работает как мягкое слабительное и способствует похудению. Смесь используют через 3-4 дня.
Минеральная вода
С утра в минеральную подогретую до 36 градусов воду (стакан) добавить ксилит, размешать и выпить. Для лучшего результата необходимо активно двигаться или сделать хороший комплекс гимнастики. Через 20 минут снова выпить стакан подогретой без добавок минеральной воды и снова активно двигаться. Еще через 20 минут выпить полстакана подогретой минералки и двигаться пока не возникнет желания посетить туалет. После освобождения кишечника можно легко позавтракать. Этот способ можно применять по желанию часто.
Вкусная смесь из сухофруктов
В равных долях взять чернослив, изюм, курагу и немного подсушенной крапивы и все перемолоть в мясорубке и в такой же пропорции добавить мед и оливковое масло, перемешать, принимать по три столовых ложки смеси перед сном, запивая водой. Желающим еще и похудеть советуют ужинать за 3-4 часа до сна. Это средство можно принимать месяц и при необходимости повторить через полгода.
Свекла
Из килограмма корнеплодов выжать сок. Перед приемом его разбавляют водой в соотношении 1:2 и немного подсаливают. Весь сок нужно выпить за день. Сок уменьшает аппетит и этот день можно считать разгрузочным. Жмых тоже используют. Для этого его подвяливают на противне, складывают в емкость с плотной крышкой и принимают за полчаса до приема пищи по столовой ложке. Курс определяется по количеству полученного жмыха. Следующее очищение проводят только через два месяца.
Кисель
Для его приготовления требуется 0,5 кг чернослива и кора крушины 50 г. Все сложить в посуду, залить 2 л воды, довести до кипения на медленном огне и кипятить 30 минут. Остывший отвар процедить, добавить бутылочку «Холосас» и хранить в холодильнике. Пить через два часа после ужина по полстакана напитка перед сном.
Как видите, препараты для очищения кишечника вполне доступны для проведения процедур в домашних условиях. Не жалейте времени для оздоровления своего организма, он вас отблагодарит бодростью и прекрасным самочувствием. Удачи вам.
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Препараты для очищения кишечника: 3 комментария
Очень полезные и нужные статьи. Спасибо.
Вполне доступные и простые препараты. А кишечник нужно обязательно регулярно чистить, да и любая чистка организма должна начинаться именно с кишечника.
Доброго всем времени и Здравия.
Статья интересная, но почему-то я ничего не нашёл про квашенную капусту и пробиотики. Насколько я знаю, некоторые из пробиотиков (например из Новосибирска)позволяют очистить наш ЖКТ даже при беременности.