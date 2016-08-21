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Препараты для очищения кишечника

С давних пор очищение организма относится к отличному методу профилактики различных заболеваний. И чистка обычно начинается с кишечника. Именно в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) поступает разнообразная пища, вредные составляющие которой отравляют и зашлаковывают желудок и кишечник. Как же очистить ЖКТ, каким методом чистки воспользоваться, и какие препараты для очистки кишечника можно использовать в домашних условиях?



Зачем чистить кишечник?

При нормальной деятельности пищеварительной системы организм работает как часы, впитывая полезные вещества из переработанной пищи, продвигая отработанные вещества по кишечнику и выводя их обычно в одно и тоже время. Вследствие сбоев в работе органов пищеварения происходят запоры и гниение продуктов во время не выведенного кала, отравляя организм токсинами. Происходит нарушение деятельности пищеварения, не усваиваются полезные вещества, нарушается флора желудка. Это приводит к нервным расстройствам, различным кожным заболеваниям и сбоям всех процессов в организме.

Конечно, от запоров можно применять разнообразные лекарственные препараты, которые свободно продаются в аптеках. Однако они не способны нормализовать деятельность пищеварения, потребуется постоянное употребление этих препаратов и со временем организм к ним привыкнет, а проблема запоров опять возникнет.

Какие же признаки зашлакованности?

Что указывает на нарушения работы пищеварения:

беспричинные запоры и поносы, наличие метеоризма, частое вздутие живота после еды;

пониженный иммунитет и частые простудные заболевания;

беспричинный набор веса без изменения образа жизни;

часто беспокоит изжога, ощущение тяжести в желудке и кишечнике, отрыжка после приема пищи;

постоянно преследует апатия, слабость, бессонница, плохое настроение;

при хорошем уходе за полостью рта вы ощущаете неприятный запах.

Когда не стоит очищать кишечник?

Итак, вы нашли у себя несколько причин для очищения кишечника в домашних условиях и готовы приступить к процедурам, но должны помнить, что их нельзя выполнять если:

высокая температура или простудное заболевание, головная боль;

обострение хронических недугов, слабость;

чувствуете боль и расстройство органов пищеварения, имеете болезни толстого кишечника, прямой кишки;

присутствуют любые кровотечения, в период операций;

есть почечная или сердечная недостаточность;

вы беременны или кормите ребенка.

В любом случае необходимо сначала проконсультироваться с лечащим врачом.

Правила очищения

Любой способ очищения организма следует проводить при хорошем самочувствии. В период процедур необходимо выполнять диетическое питание, исключив из рациона сладкие, соленые продукты, маринованные и консервированные заготовки, копчености, острую и жирную пищу. Предпочтительны натуральные продукты растительного происхождения: овощи, фрукты, зелень, полезны отруби. Нужно пить много (не менее двух литров) воды, подкисленной яблочным уксусом или соком лимона. Очищение не должно вызывать отрицательных реакций: отеков, диареи, неприятных ощущений при мочеиспускании, одышки. Если что-то наблюдается, немедленно прекратите процесс.

Эффективные препараты для очищения кишечника

Кефир с маслом

В стакане кефира нужно размешать столовую ложку любого масла (оливковое, кукурузное, подсолнечное, льняное, кунжутное) и чайную соли. Выпить смесь на ночь. Этот состав работает как мягкое слабительное и способствует похудению. Смесь используют через 3-4 дня.

Минеральная вода

С утра в минеральную подогретую до 36 градусов воду (стакан) добавить ксилит, размешать и выпить. Для лучшего результата необходимо активно двигаться или сделать хороший комплекс гимнастики. Через 20 минут снова выпить стакан подогретой без добавок минеральной воды и снова активно двигаться. Еще через 20 минут выпить полстакана подогретой минералки и двигаться пока не возникнет желания посетить туалет. После освобождения кишечника можно легко позавтракать. Этот способ можно применять по желанию часто.

Вкусная смесь из сухофруктов

В равных долях взять чернослив, изюм, курагу и немного подсушенной крапивы и все перемолоть в мясорубке и в такой же пропорции добавить мед и оливковое масло, перемешать, принимать по три столовых ложки смеси перед сном, запивая водой. Желающим еще и похудеть советуют ужинать за 3-4 часа до сна. Это средство можно принимать месяц и при необходимости повторить через полгода.

Свекла

Из килограмма корнеплодов выжать сок. Перед приемом его разбавляют водой в соотношении 1:2 и немного подсаливают. Весь сок нужно выпить за день. Сок уменьшает аппетит и этот день можно считать разгрузочным. Жмых тоже используют. Для этого его подвяливают на противне, складывают в емкость с плотной крышкой и принимают за полчаса до приема пищи по столовой ложке. Курс определяется по количеству полученного жмыха. Следующее очищение проводят только через два месяца.

Кисель

Для его приготовления требуется 0,5 кг чернослива и кора крушины 50 г. Все сложить в посуду, залить 2 л воды, довести до кипения на медленном огне и кипятить 30 минут. Остывший отвар процедить, добавить бутылочку «Холосас» и хранить в холодильнике. Пить через два часа после ужина по полстакана напитка перед сном.

Как видите, препараты для очищения кишечника вполне доступны для проведения процедур в домашних условиях. Не жалейте времени для оздоровления своего организма, он вас отблагодарит бодростью и прекрасным самочувствием. Удачи вам.

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